Румунські дні в Швейцарії: Еліна Світоліна здобула першу перемогу після повернення з декрету

Відома українська тенісистка змогла відсвяткувати перемогу у другому після камбеку матчі. Еліна не залишила шансів п'ятій ракетці Румунії.

Еліна Світоліна (Україна) – Хелена Габріела Русе (Румунія) 2:0 (6:4 / 6:2)

На початку квітня Еліна Світоліна повернулась на корт. Українська тенісистка більш ніж на рік призупинила свою кар'єру через народження доньки Скай від іншого тенісиста Гаеля Монфіса, пише 24 канал.

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У першому матчі в Чарльстоні Еліна поступилась Юлії Путінцевій з Казахстану. Тепер же Світоліна вдало стартувала на турнірі ITF у швейцарському К'яссо.

Суперницею українки стала Хелена Габріела Русе з Румінії (WTA№160). Світоліна без суттєвих проблем виграла обидва сети, жодного разу не віддавши гейм на своїй подачі.

Наступною опоненткою Світоліної стане також румунка. Це Александра Ігнатик, яка у першому колі залишила за бортом філіпнку Александру Еалу.

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До слова, Світоліну запросили вже на третій турнір після декрету. Еліна має зіграти на престижному змагання категорії WTA1000 у Римі, який пройде з 9 по 20 травня.