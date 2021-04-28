Стаховський за 58 хвилин несподівано вилетів з 1/8 фіналу у Чехії

Сергій Стаховський 28 квітня в 1/8 фіналу турніру у Чехії зіграв проти тенісиста Швеції Еліаса Імер. Українець зачохлив ракетку на змаганнях.

Еліас Імре (Швеція) – Сергій Стаховський (Україна) 2:0 (6:1, 6:2)

Тенісисти провели на корті лише 58 хвилин. У двох сетах визначився переможець зустрічі та чвертьфіналіст турніру.

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Весь матч став справжнім жахом для Сергія Стаховського, якому майже нічого не вдалось показати на корті. Вже на початку поєдинку швед повів у рахунку 3:0. Четвертий гейм залишився за 35-річним тенісистом із України. Однак цей гейм став для нього не лише першим у зустрічі, а й останнім у сеті.

Імре виграв ще три поспіль гейми та завершив першу партію перемогою – 6:1. У першому сеті Стаховському вдалось захистити лише одну з трьох своїх подач.

У другій партії Сергію вдалось взяти перший гейм. В українських прихильників тенісиста з'явилась надія на камбек від Стаховського. Однак ця надія швидко померла. Українець програв п'ять геймів поспіль та поступився Еліасу – 6:1.