Еліас Імре (Швеція) – Сергій Стаховський (Україна) 2:0 (6:1, 6:2)
Тенісисти провели на корті лише 58 хвилин. У двох сетах визначився переможець зустрічі та чвертьфіналіст турніру.
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- Весь матч став справжнім жахом для Сергія Стаховського, якому майже нічого не вдалось показати на корті. Вже на початку поєдинку швед повів у рахунку 3:0. Четвертий гейм залишився за 35-річним тенісистом із України. Однак цей гейм став для нього не лише першим у зустрічі, а й останнім у сеті.
Імре виграв ще три поспіль гейми та завершив першу партію перемогою – 6:1. У першому сеті Стаховському вдалось захистити лише одну з трьох своїх подач.
У другій партії Сергію вдалось взяти перший гейм. В українських прихильників тенісиста з'явилась надія на камбек від Стаховського. Однак ця надія швидко померла. Українець програв п'ять геймів поспіль та поступився Еліасу – 6:1.
- За матч Стаховський зробив один ейс, дві подвійні помилки та відіграв лише 2 з 6 брейків. Український тенісист гучно вилетів з 1/8 фіналу у Чехії.