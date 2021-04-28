Катерина Козлова – Заріна Діяс 2:0 (6:4, 6:4)

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Козлова виграла подачу суперниці на старті поєдинку, однак та відповіла зворотним брейком і повела 4:1. Українка зібралася та в середині сету оформила два брейки. Це дозволило Катерині виграти сет – 6:4.

Початок другого сету виявився ідентичним: українка розпочала з брейку, але відразу програла свою подачу. У 5 геймі Козлова зробила вирішальний брейк. Наша тенісистка повела 4:2.

За рахунку 5:3 українка мала матч-болл на подачі Діяс, але не скористалася ним. У наступному геймі Катерина таки подала на матч – знову 6:4.

Завдяки перемозі у кваліфікації Козлова виступить в основній сітці турніру в Мадриді. Також в основній сітці гарантовано зіграє Еліна Світоліна.