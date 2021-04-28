Элиас Имре (Швеция) – Сергей Стаховский (Украина) 2:0 (6:1, 6:2)

Теннисисты провели на корте всего 58 минут. В двух сетах определился победитель встречи и четвертьфиналист турнира.

Стоит внимания Украинка Козлова выиграла в финале квалификации турнира WTA в Мадриде

Весь матч стал настоящим ужасом для Сергея Стаховского, которому почти ничего не удалось показать на корте. Уже в начале поединка швед повел в счете 3:0. Четвертый гейм остался за 35-летним теннисистом из Украины. Однако этот гейм стал для него не только первым во встрече, но и последним в сете.

Имре выиграл еще три гейма подряд и завершил первую партию победой – 6:1. В первом сете Стаховскому удалось защитить только одну из трех своих подач.

Во второй партии Сергею удалось взять первый гейм. У украинских поклонников теннисиста появилась надежда на камбэк от Стаховского. Однако эта надежда быстро умерла. Украинец проиграл пять геймов подряд и уступил Элиасу – 6: 1.