Екстренера Динамо не пустили матч Аталанти Маліновського через вакцинацію "Спутніком V"
31 жовтня 2021 , 20:59Читать новость на русском
Джерело:Eurosport
Екстренер київського Динамо Юрій Сьомін не зміг потрапити на матч 11-го туру Серії А Аталанта – Лаціо. А все через те, що у нього не було потрібної вакцини.
"Завинила" російська вакцина
Сьомін хотів подивитися на гру російського футболіста Олексія Міранчука, який тепер виступає за бергамську команду, проте в нього були проблеми з вакцинацією, тому він не потрапив на стадіон.
Дивіться також Україна трошки переоцінила себе, – Сьомін про поразку Англії
Виною всьому стала російська вакцина "Супутник V", яку не визнають у Євросоюзі.
Приїхав на матч Аталанта – Лаціо. На матч не попав, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на Ювентус – Зеніт із щепленням Спутніком проблем не буде,
– написав екстренер Динамо у своєму інстаграмі.
- Аталанта та Лаціо зіграли внічию 2:2.
- До того ж Сьомін нічого не втратив, оскільки росіянин Міранчук так і просидів увесь матч у запасі.
- Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Зеніт відбудеться у вівторок у Турині.