Екстренера Динамо не пустили матч Аталанти Маліновського через вакцинацію "Спутніком V"

Екстренер київського Динамо Юрій Сьомін не зміг потрапити на матч 11-го туру Серії А Аталанта – Лаціо. А все через те, що у нього не було потрібної вакцини.

"Завинила" російська вакцина

Сьомін хотів подивитися на гру російського футболіста Олексія Міранчука, який тепер виступає за бергамську команду, проте в нього були проблеми з вакцинацією, тому він не потрапив на стадіон.

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Виною всьому стала російська вакцина "Супутник V", яку не визнають у Євросоюзі.

Приїхав на матч Аталанта – Лаціо. На матч не попав, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на Ювентус – Зеніт із щепленням Спутніком проблем не буде,

– написав екстренер Динамо у своєму інстаграмі.

Аталанта та Лаціо зіграли внічию 2:2.

До того ж Сьомін нічого не втратив, оскільки росіянин Міранчук так і просидів увесь матч у запасі.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Зеніт відбудеться у вівторок у Турині.

Сьомін очолював київське Динамо у 2008-2009 роки та в період з 2010 по 2012 рік.