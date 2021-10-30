Аталанта – Лаціо 2:2

Голи: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 – Педро, 18, Іммобіле, 74

Маліновський цей матч розпочав в запасі, вийшовши на заміну аж на 59-й хвилині зустрічі. До цього часу рахунок на табло був 1:1. Команди обмінялися забитими голами ще у першому таймі. Спочатку Педро вдало зіграв на добиванні, коли Іммобіле не зумів пробити повз Муссо. А вже перед самою перервою Сапата з гострого кута пробив під рукою Рейни, зрівнявши рахунок.

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Після виходу на заміну, Маліновський мав нагоду забити, але пробив повз ворота.

Свою нагоду не реалізував і Іммобіле. Правда згодом нападник таки забив, коли Лаціо вдалася атака три в три, яку розвинув Педро. В завершальній стадії форварду треба було лише правильно підставити ногу та не влучити у суперників, що він і зробив.

Коли вже йшла четверта компенсована до основного часу хвилина, Аталанті вдалося зрівняти рахунок. Маліновський навісив з флангу. навіс був на Деміраля, але йому пробити не вдалося. Натомість м'яч полетів далі – до де Рона. Захисник вирішив пробити в дотик, влучивши у кут воріт. В цьому епізоді гольовий пас записали на Деміраля.

Аталанта рятується від поразки та зберігає свій відрив від Лаціо в одне очко. Завдяки цьому команда на п'ятій сходинці турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Аталанта – Лаціо