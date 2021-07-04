Сьомін: Реалізація моментів в англійців на найвищому рівні
Юрій Сьомін заявив, що для нього став несподіваним гол Гаррі Кейна вже на 4 хвилині поєдинку. Екстренер Локомотива звернув увагу на вбивчу реалізацію англійців.
Як це було Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео
"Несподіваними були швидкі голи, особливо на початку матчу. Потім здалося, що збірна України вирівняли гру. Реалізація моментів в англійців на цьому чемпіонаті Європи на найвищому рівні – Гаррі Кейн має момент і забиває його, як раз це і відрізняє великого майстра", – сказав Сьомін.
Тренер припустив, що Україна зазнала болючої поразки, адже переоцінила себе.
На мій погляд, Україна трошки переоцінила себе, звідси і така, досить жорстка поразка,
– резюмував Сьомін.
Україна покидає Євро-2020: що відомо
- Збірна України втретє в історії зіграла на чемпіонаті Європи. На Євро-2020 команда Андрія Шевченка виграла два матчі – на груповому етапі в Північної Македонії (2:1) та в 1/8 фіналу – у Швеції (1:2).
- У групі в пасиві "синьо-жовтих" поразки Нідерландам (3:2) та Австрії (0:1). В 1/8 фіналу українці поступилися Англії (4:0). Найкращим гравцем у складі нашої команди став Євген Макаренко.
- Україна вперше в історії вийшла у плей-офф чемпіонатів Європи та дійшла до чвертьфіналу.