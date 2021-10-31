"Провинилась" российская вакцина

Семин хотел посмотреть на игру российского футболиста Алексея Миранчука, который теперь выступает за бергамскую команду, однако у него были проблемы с вакцинацией, поэтому он не попал на стадион.

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Виной всему стала российская вакцина "Спутник V", которую не признают в Евросоюзе.

Приехал на матч Аталанта – Лацио. На матч не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на Ювентус – Зенит с прививкой Спутником проблем не будет,

– написал экс-тренер Динамо в своем инстаграме.

Аталанта и Лацио сыграли вничью 2:2.

К тому же Семин ничего не потерял, поскольку россиянин Миранчук так и просидел весь матч в запасе.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Зенит состоится во вторник в Турине.

Семин возглавлял киевское Динамо в 2008-2009 годы и в период с 2010 по 2012 год.