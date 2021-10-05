Екссуперник Усика порадив українцю завершити кар'єру: відповідь боксера
Джерело:fightnews.info
Колишній чемпіон світу Тоні Белью (30-3, 20 КО), якого в 2018 році побив Олександр Усик, зізнався, що після перемоги над Ентоні Джошуа порадив українському чемпіону провести реванш з британцем, а потім завершити кар'єру.
Белью вважає, що Усику є куди рости в супертяжах і він в цьому дивізіоні буде лише прогресувати. На думку Тоні, Олександру з кожним наступним боєм буде все комфортніше виступати в супертяжах. Єдине, що турбує Тоні, це розміри українця.
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"Ніхто не повинен програвати бої тільки тому, що хтось – більше. Я не хочу, щоб він комусь поступився через цей фактора. Краще нього боксера у важкій дивізіоні немає, тому програвати він не повинен", – сказав Тоні Белью.
У відповідь кримчанин лише розсміявся і сказав, що у нього ще все попереду.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- 34-річний Усик хоче провести другий бій проти Джошуа в Україні. Британський промоутер Едді Хірн заявив, що такий варіант є малоймовірним. Але вже через деякий час запевнив, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі бій улюбленого боксера.
- Перший поєдинок Усик завершив перемогою за одноголосним рішенням суддів.
- Після протистояння Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, розповів, що угледів в останньому раунді білий рушник у куті британця. Хто з його команди за десять секунд до фінального гонга хтось махав рушником. На його думку, суддя повинен був присуджувати Усику дострокову перемогу, але проігнорував цей епізод. Ф'юрі-старший зазначив, що в українця просто вкрали дострокову звитягу.