Експартнер Мессі назвав причину, чому в аргентинця не виходить показати найкращу гру в ПСЖ
Джерело:TNT Sports
Форвард мадридського Атлетіко Луїс Суарес поділився своїми думками щодо гри Ліонеля Мессі. Футболісти є колишніми партнерами, вони відіграли 6 сезонів у Барселоні.
Мессі не підходить клімат у Франції
Нападник Атлетіко зауважив, що аргентинцеві не подобається життя у Франції. Зокрема його не влаштовують погодні умови.
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"Ми спілкуємося практично щодня, але завжди намагаємось обминати всі розмови про очікування, адже ми футболісти і знаємо, як треба діяти у такі моменти. Ми говоримо про матчі, про наші сім'ї", – сказав Суарес.
За його словами, Мессі не може звикнути до зими у Парижі.
Мессі сказав мені, що дуже страждає, граючи в такому холоді та зі снігом. До того, що там холодно, треба звикнути. Це абсолютно точно,
– сказав експартнер аргентинця.
- Для Ліонеля Мессі дебютний сезон-2021/2022 у складі ПСЖ є дійсно неоднозначним. За парижан він зіграв 12 матчів у всіх турнірах, він відзначився 4 забитими голами та 3 асистами.
- Та навіть попри невдалий сезон у ПСЖ аргентинець став володарем "Золотого м'яча-2021".