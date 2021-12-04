Мессі не підходить клімат у Франції

Нападник Атлетіко зауважив, що аргентинцеві не подобається життя у Франції. Зокрема його не влаштовують погодні умови.

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"Ми спілкуємося практично щодня, але завжди намагаємось обминати всі розмови про очікування, адже ми футболісти і знаємо, як треба діяти у такі моменти. Ми говоримо про матчі, про наші сім'ї", – сказав Суарес.

За його словами, Мессі не може звикнути до зими у Парижі.

Мессі сказав мені, що дуже страждає, граючи в такому холоді та зі снігом. До того, що там холодно, треба звикнути. Це абсолютно точно,

– сказав експартнер аргентинця.