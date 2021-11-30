У чоловіків рівно виступили Дмитро Підручний та Антон Дудченко, обидва рази заїхавши в 30-ку найсильніших. Втім, перед другим етапом Кубка світу, що також відбудеться в Естерсунді, і в жіночій, і в чоловічій команді відбудуться серйозні кадрові зміни.

До слова Принесла дві "бронзи": зміни у складі збірної України на етап Кубка світу у Швеції

Зміни у складі збірної України

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко. Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Як повідомив старший тренер жіночої збірної Урош Велепець, у команду викликана Дарія Блашко, яка двічі заїхала у призи на першому етапі Кубка IBU в Ідрі. У той же час змагатися на Кубок IBU вирушили Катерина Бех та Ірина Петренко.

І якщо у випадку з Бех на це вплинули результати, показані в Естерсунді (107-ме і 77 місце), то Петренко і зовсім не стартувала у Швеції через проблеми зі шлунком. На передсезонних стартах у Шушені Ірина також пропустила мас-старт, проте тоді повідомлялося, що причиною став кашель у біатлоністки.

Незважаючи на це, в обхід спортивного принципу, Петренко включили на перший етап Кубка світу як шосту спортсменку. У цій ситуації ще більше подиву викликає той факт, що в перших перегонах Кубка світу тренерський штаб не зміг заповнити квоту в 5 осіб, хоча в розташуванні команди було 7 біатлоністок.

Непроста ситуація перед початком сезону склалася і у чоловічій команді. Відразу п'ятеро спортсменів заразилися коронавірусом на зборі в Бейтостолені, через що в обоймі Юрая Санітри було лише троє біатлоністів основної команди.

На допомогу були викликані резервісти – Денис Насико та Андрій Доценко. І якщо останній результатами особливо не вразив, то Насико у першій же гонці ледь не заїхав до залікової зони. Задоволений таким результатом залишився і старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, проте на другий етап Кубка світу словацький фахівець анонсував ротацію.

На Кубок світу приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали, у свою чергу Насико і Доценко вирушать виступати на другий етап Кубка IBU в Шушен. Там же розпочнуть офіційний змагальний сезон Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Розклад другого етапу Кубка світу

2 грудня

Спринт (жінки) – 14:45

Спринт (чоловіки) – 17:30

4 грудня

Гонка переслідування (жінки) – 14:00

Естафета (чоловіки) – 16:10

5 грудня