Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто став найсильнішою людиною України
У Хусті відбувся фінал сезону турніру "Найсильніша людина України". Це найпрестижніше змагання у вітчизняному строгмен-шоу.
Зі всіх куточків України зібралися 8 потужних богатирів для того, щоб з'ясувати, хто є найсильнішим у 2020 році. Як відбувались змагання – читайте на 24 каналі.
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Перша вправа – класичний трак-пул
Павло Кордіяка здобув 1 місця з сумою 8 балів. На другому місці – Олексій Новіков, а на третьому – Олександр Кочергін.
Вправа трак-пул / Скриншот з відео
Результати першої вправи / Скриншот з відео
Друга вправа – естафета
Максимум балів набрав Олексій Новіков. Стільки ж має і Павло Кордіяка. Олексій Кочергін та Андрій Дмітрієв мають 10 балів.
Естафета / Скриншот з відео
Результати другої вправи / Скриншот з відео
Третя вправа – підйом снарядів
Першість знову отримав Павло Кордіяка. На 1 бал нижче від нього – Олексій Новіков.
Підйом снарядів / Скриншот з відео
Результати третьої вправи / Скриншот з відео
Четверта вправа – тімбер-кері
За підрахунками балів у цій вправі переміг Олексій Новіков. Його наздоганяє Павло Кордіяка і Олександр Кочергін.
Вправа тімбер-кері / Скриншот з відео
Результати четвертої вправи / Скриншот з відео
П'ята вправа – вейт-фор-пай
Впевнену перемогу в цій вправі отримав Павло Кордіяка зі Львова із 37 балами.
Вправа вейт-фор-пай / Скриншот з відео
Результати п'ятої вправи / Скриншот з відео
Фінальна права – кулі атласа
Фінальна вправа / Скриншот з відео
Результати фінальної вправи / Скриншот з відео
За результатами усіх вправ переміг Павло Кордіяка. У сумі він набрав найбільше балів зі всіх конкурсантів – 44 і став найсильнішою людиною України.
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