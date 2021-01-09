У Хусті відбувся фінал сезону турніру "Найсильніша людина України". Це найпрестижніше змагання у вітчизняному строгмен-шоу.

Зі всіх куточків України зібралися 8 потужних богатирів для того, щоб з'ясувати, хто є найсильнішим у 2020 році. Як відбувались змагання – читайте на 24 каналі.

Цікаво Богатирі. Стронгмен-шоу: Потужні змагання стронгменів під дощем на Закарпатті

Перша вправа – класичний трак-пул

Правила. Тяга вантажівки Fordtrucks вагою 8,5 тонн на відстань 20 метрів.

Павло Кордіяка здобув 1 місця з сумою 8 балів. На другому місці – Олексій Новіков, а на третьому – Олександр Кочергін.



Вправа трак-пул / Скриншот з відео



Результати першої вправи / Скриншот з відео

Друга вправа – естафета

Правила. Естафета складається з двох етапів. Перший – перенесення шилда – щита вагою 171 кілограмів на відстань 20 метрів. Другий – якомога швидше повернутися на стартову позицію та підняти супер-йок – коромисло вагою 375 кілограмів і пронести на відстань 20 метрів. На це учасники мають 1 хвилину.

Максимум балів набрав Олексій Новіков. Стільки ж має і Павло Кордіяка. Олексій Кочергін та Андрій Дмітрієв мають 10 балів.



Естафета / Скриншот з відео



Результати другої вправи / Скриншот з відео

Третя вправа – підйом снарядів

Правила. Це почерговий підйому шести важких снарядів (зокрема дамбл, аксель, лог-ліфт) над головою. На це учасники мають 1 хвилину.

Першість знову отримав Павло Кордіяка. На 1 бал нижче від нього – Олексій Новіков.



Підйом снарядів / Скриншот з відео



Результати третьої вправи / Скриншот з відео

Четверта вправа – тімбер-кері

Правила. Потрібно переносити колодязь вагою 330 кілограмів на відстань 20 метрів.

За підрахунками балів у цій вправі переміг Олексій Новіков. Його наздоганяє Павло Кордіяка і Олександр Кочергін.



Вправа тімбер-кері / Скриншот з відео



Результати четвертої вправи / Скриншот з відео

П'ята вправа – вейт-фор-пай

Правила. 4 покришки вагою 35 кілограмів потрібно якнайшвидше перекинути через планку, яка має 3,5 метри.

Впевнену перемогу в цій вправі отримав Павло Кордіяка зі Львова із 37 балами.



Вправа вейт-фор-пай / Скриншот з відео



Результати п'ятої вправи / Скриншот з відео

Фінальна права – кулі атласа

Правила. Почергове підняття куль: від 120 до 180 кілограмів на різну висоту.



Фінальна вправа / Скриншот з відео



Результати фінальної вправи / Скриншот з відео

За результатами усіх вправ переміг Павло Кордіяка. У сумі він набрав найбільше балів зі всіх конкурсантів – 44 і став найсильнішою людиною України.