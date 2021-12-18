Ексгравець збірної України оцінив готовність Миколенка до гри в АПЛ

Колишній форвард національної збірної України з футболу Іван Гецко поділився думкою про швидкий перехід 22-річного українського лівого захисника київського Динамо Віталія Миколенка до англійського Евертона.

Для Гецка інтерес відомого клубу АПЛ до молодого гравця Динамо став несподіванкою. Тим більше, за такі великі гроші як для флангового захисника.

До слова Миколенко підпише 5-річний контракт із Евертоном, – ЗМІ

Чи витримає Миколенко випробування найсильнішою світовою футбольною лігою? Фізично, так, а якщо Віталій відчує і довіру в Евертоні до своєї персони, то і за ігровими якостями до нього не буде питань. Хоча поки що складно сказати, на якій позиції Миколенко збираються використовувати в Евертоні. Я все ж таки, схиляюся до того, що він принесе більше користі на місці лівого півзахисника,

– сказав він.

Що відомо про Миколенка