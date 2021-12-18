Для Гецко интерес известного клуба АПЛ к молодому игроку Динамо стал неожиданностью. Тем более, за такие большие деньги, как для флангового защитника.

К слову Миколенко подпишет 5-летний контракт с Эвертоном, - СМИ

Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически да, а если Виталий почувствует и доверие в Эвертоне к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов. Хотя, пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в Эвертоне. Я все же склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника,

– сказал он.

Что известно о Миколенко