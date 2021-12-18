Для Гецка інтерес відомого клубу АПЛ до молодого гравця Динамо став несподіванкою. Тим більше, за такі великі гроші як для флангового захисника.
До слова Миколенко підпише 5-річний контракт із Евертоном, – ЗМІ
Чи витримає Миколенко випробування найсильнішою світовою футбольною лігою? Фізично, так, а якщо Віталій відчує і довіру в Евертоні до своєї персони, то і за ігровими якостями до нього не буде питань. Хоча поки що складно сказати, на якій позиції Миколенко збираються використовувати в Евертоні. Я все ж таки, схиляюся до того, що він принесе більше користі на місці лівого півзахисника,
– сказав він.
Що відомо про Миколенка
- 22-річний лівий захисник вже перебуває у Великій Британії. Як раніше повідомляв італійський інсайдер Фабриціо Романо, Евертон заплатить Динамо за трансфер футболіста 21 – 23 мільйони євро.
- Миколенко – вихованець Динамо, який завдяки вдалій грі закріпив за собою місце в основі та здобув виклик у збірній Україні.
- У сезоні-2021/2022 Віталій відіграв у біло-синій футболці 21 матч, у яких зробив 3 асисти. Футболіст оборони допоміг киянам завершити першу частину сезону на другому місці у таблиці УПЛ.