Для Гецка інтерес відомого клубу АПЛ до молодого гравця Динамо став несподіванкою. Тим більше, за такі великі гроші як для флангового захисника.

До слова Миколенко підпише 5-річний контракт із Евертоном, – ЗМІ

Чи витримає Миколенко випробування найсильнішою світовою футбольною лігою? Фізично, так, а якщо Віталій відчує і довіру в Евертоні до своєї персони, то і за ігровими якостями до нього не буде питань. Хоча поки що складно сказати, на якій позиції Миколенко збираються використовувати в Евертоні. Я все ж таки, схиляюся до того, що він принесе більше користі на місці лівого півзахисника,

– сказав він.

Що відомо про Миколенка