Ексчемпіон світу Руїс розповів за яких умов Джошуа може перемогти Усика
Джерело:ESNEWS
Уже цього літа може відбутися один з найочікуваніших поєдинків року – Усик – Джошуа. У першій зустрічі українець неочікувано переміг британця.
Руїс про реванш Усик – Джошуа
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс поділився думками про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він розповів, що варто зробити британцеві, аби перемогти українця.
До речі Промоутер Джошуа назвав два можливі місця проведення реваншу проти Усика
Я думаю, що Джошуа може перемогти в реванші. Йому потрібно вийти туди та діяти агресивно, як він робив на початку першого бою,
– сказав ексчемпіон.
"Не можна дозволяти Усику диктувати хід бою. Якщо Джошуа буде пресингувати, викидати багато комбінацій, не дозволить Усику почуватися комфортно і завдавати його маленьких спритних ударів, то я думаю, що він може перемогти", – додав Руїс.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Восени 2021-го року Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули. Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Раніше зазначалося, що бій може відбутися в червні 2022-го року, але Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області.
- Олександр виїхав з України, аби підготуватися до поєдинку проти британця.
- Промоутер Джошуа раніше запевняв, що бій може відбутися 23 липня. Щодо місця проведення, то розглядають два варіанти: Саудівську Аравію та Велику Британію.