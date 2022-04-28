Ексчемпіон світу Руїс розповів за яких умов Джошуа може перемогти Усика

Уже цього літа може відбутися один з найочікуваніших поєдинків року – Усик – Джошуа. У першій зустрічі українець неочікувано переміг британця.

Руїс про реванш Усик – Джошуа

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс поділився думками про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він розповів, що варто зробити британцеві, аби перемогти українця.

До речі Промоутер Джошуа назвав два можливі місця проведення реваншу проти Усика

Я думаю, що Джошуа може перемогти в реванші. Йому потрібно вийти туди та діяти агресивно, як він робив на початку першого бою,

– сказав ексчемпіон.

"Не можна дозволяти Усику диктувати хід бою. Якщо Джошуа буде пресингувати, викидати багато комбінацій, не дозволить Усику почуватися комфортно і завдавати його маленьких спритних ударів, то я думаю, що він може перемогти", – додав Руїс.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш