Воює в ЗСУ: у Росії оголосили у розшук екстренера збірної Дагестану з кікбоксингу

Російські силові структури звинуватили в держзраді колишнього головного тренера збірної Дагестану з кікбоксингу Ахмеда Ахмедова. Все через те, що він бере участь у війні на боці України.

Щодо Ахмедова порушили кримінальну справу за 275 статтею КК РФ за участь у війні на боці України. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про Ахмедова

Ахмедова також оголосили в розшук. Екстренер збірної Дагестану з кікбоксингу живе в Україні з 2017-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він приєднався до українського добровольчого батальйону "Хорт".

Ахмедов – президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану. Раніше він був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу в розділі фул-контакт.

Раніше він наголошував, що хоче вберегти Дагестан від того, що їх може чекати через війну Путіна. За його словами, він вдягнув форму, аби захистити свій народ від злочинної політики Кремля.

, сім'я Ахмедова на території РФ зазнає репресій, мати та діти одержують погрози на свою адресу. Крім того, стало відомо, що після того, як Ахмед вступив до лав ЗСУ, його сина звільнили з посади старшого тренера республіки Дагестан з кікбоксингу.