В отношении Ахмедова возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ за участие в войне на стороне Украины. Об этом пишут росСМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно об Ахмедове

Ахмедова также объявили в розыск. Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу живет в Украине с 2017 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к украинскому добровольческому батальону "Хорт".

Ахмедов – президент Всеукраинского конгресса народов Дагестана. Ранее он был главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

Ранее он подчеркивал, что хочет уберечь Дагестан от того, что их может ждать из-за войны Путина. По его словам, он надел форму, чтобы оградить свой народ от преступной политики Кремля.

Кстати говоря, семья Ахмедова на территории РФ подвергается репрессиям, мать и дети получают угрозы в свой адрес. Кроме того, стало известно, что после того, как Ахмед вступил в ряды ВСУ, его сын был уволен с должности старшего тренера республики Дагестан по кикбоксингу.