Щодо Ахмедова порушили кримінальну справу за 275 статтею КК РФ за участь у війні на боці України. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про Ахмедова

Ахмедова також оголосили в розшук. Екстренер збірної Дагестану з кікбоксингу живе в Україні з 2017-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він приєднався до українського добровольчого батальйону "Хорт".

Ахмедов – президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану. Раніше він був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу в розділі фул-контакт.

Раніше він наголошував, що хоче вберегти Дагестан від того, що їх може чекати через війну Путіна. За його словами, він вдягнув форму, аби захистити свій народ від злочинної політики Кремля.

До речі, сім'я Ахмедова на території РФ зазнає репресій, мати та діти одержують погрози на свою адресу. Крім того, стало відомо, що після того, як Ахмед вступив до лав ЗСУ, його сина звільнили з посади старшого тренера республіки Дагестан з кікбоксингу.