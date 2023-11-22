Щодо Ахмедова порушили кримінальну справу за 275 статтею КК РФ за участь у війні на боці України. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про Ахмедова
Ахмедова також оголосили в розшук. Екстренер збірної Дагестану з кікбоксингу живе в Україні з 2017-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він приєднався до українського добровольчого батальйону "Хорт".
Ахмедов – президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану. Раніше він був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу в розділі фул-контакт.
Раніше він наголошував, що хоче вберегти Дагестан від того, що їх може чекати через війну Путіна. За його словами, він вдягнув форму, аби захистити свій народ від злочинної політики Кремля.