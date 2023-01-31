Незабаром потішать приємним анонсом: менеджер Усика назвав дату оголошення "Бою століття"

Перемовини між представниками двох гегемонів надважкого дивізіону Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика підходять до логічного завершення. Незабаром буде офіційне оголошення мегафайту.

Менеджер Усика Егіс Клімас попросив вболівальників ще на тиждень запастися терпінням. Саме стільки залишилося чекати офіційного оголошення бою за абсолют.

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Клімас: переговори все ще в процесі

Не можу розповісти стільки, скільки вам хотілося б почути про перебіг переговорів, адже вони все ще в процесі. Так, мабуть, бій поки що не узгоджений, але ми над цим працюємо. І сподіваємося, що приблизно за тиждень потішимо вболівальників офіційним анонсом,

– зарядив оптимізмом Клімас.

За твердження Клімаса, досі розглядаються два варіанти проведення поєдинку – Лондон і Саудівська Аравія.

Обидва варіанти залишаються чинними — і Саудівська Аравія, і Лондон. Пишаюся тим, що беру участь у всьому цьому. Адже не щодня проводяться бої за звання абсолютного чемпіона світу. І вже тим більше у хевівійті. Вважаю, що це найбільший бій в історії боксу,

– сказав менеджер Усика.

Зауважимо, що раніше Боб Арум повідомляв, мовляв Усик вже погодив контракт із Саудівською Аравією.

, що останнім абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону був легендарний британець Леннокс Льюїс. У 2000 році боксер був позбавлений титулу чемпіона за версією WBA за відмову від бою проти обов'язкового претендента Джона Руїса.

Також стало відомо, що колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну веде перемовини з представниками "Циганського короля" про організацію поєдинку. Боєць ММА сподівається, що бій проти Ф'юрі відбудеться влітку цього року.