Менеджер Усика Егіс Клімас попросив вболівальників ще на тиждень запастися терпінням. Саме стільки залишилося чекати офіційного оголошення бою за абсолют.

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Клімас: переговори все ще в процесі

Не можу розповісти стільки, скільки вам хотілося б почути про перебіг переговорів, адже вони все ще в процесі. Так, мабуть, бій поки що не узгоджений, але ми над цим працюємо. І сподіваємося, що приблизно за тиждень потішимо вболівальників офіційним анонсом,

– зарядив оптимізмом Клімас.

За твердження Клімаса, досі розглядаються два варіанти проведення поєдинку – Лондон і Саудівська Аравія.

Обидва варіанти залишаються чинними — і Саудівська Аравія, і Лондон. Пишаюся тим, що беру участь у всьому цьому. Адже не щодня проводяться бої за звання абсолютного чемпіона світу. І вже тим більше у хевівійті. Вважаю, що це найбільший бій в історії боксу,

– сказав менеджер Усика.

Зауважимо, що раніше Боб Арум повідомляв, мовляв Усик вже погодив контракт із Саудівською Аравією.

Нагадаємо, що останнім абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону був легендарний британець Леннокс Льюїс. У 2000 році боксер був позбавлений титулу чемпіона за версією WBA за відмову від бою проти обов'язкового претендента Джона Руїса.

Також стало відомо, що колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну веде перемовини з представниками "Циганського короля" про організацію поєдинку. Боєць ММА сподівається, що бій проти Ф'юрі відбудеться влітку цього року.