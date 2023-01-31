Менеджер Усика Эгис Климас попросил болельщиков еще на неделю запастись терпением. Именно столько осталось ждать официального оглашения боя за абсолют.
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Климас: переговоры все еще в процессе
Не могу рассказать столько, сколько вам хотелось бы услышать о ходе переговоров, они ведь все еще в процессе. Да, пожалуй, бой пока не согласован, но мы над этим работаем. И надеемся, что примерно через неделю порадуем болельщиков официальным анонсом,
– зарядил оптимизмом Климас.
По утверждению Климаса, до сих пор рассматриваются два варианта проведения поединка – Лондон и Саудовская Аравия.
Оба варианта остаются в силе — и Саудовская Аравия, и Лондон. Горжусь тем, что участвую во всем этом. Ведь не каждый день проводятся бои за звание абсолютного чемпиона мира. И уж тем более в хевивейте. Считаю, что это самый большой бой в истории бокса,
– сказал менеджер Усика.
Заметим, что раньше Боб Арум сообщал, мол Усик уже согласовал контракт с Саудовской Аравией.
Также стало известно, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну ведет переговоры с представителями "Цыганского короля" об организации поединка. Боец ММА надеется, что бой против Фьюри состоится летом этого года.