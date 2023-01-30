Батько Олександра Усика, теж Олександр, двічі був поранений під час війни в Афганістані. Окрім того, ця війна дуже вплинула і на його стан – як фізичний, так і психологічний.

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"Я бачив наслідки цього післявоєнного стану і те, що з ним сталося. У нього часто боліла голова, у нього був дуже високий тиск. Я пам’ятаю, що до останнього йому снилися жахіття, в яких він називав імена своїх убитих товаришів", – розповів Усик.

При цьому про війну батько Олександра Усика не любив говорити.

"Мовляв, ті нелюдські речі, які відбуваються на війні, — це жахливо. І не дай Боже, щоб таке сталося, наприклад, з вами, щоб ви або пішли воювати, або бачили війну", – розповів Усик.

Батьки боксера Олександра Усика – Олександр та Надія / фото Tribuna.com

Та уникнути війни боксеру не вдалося – у 2014 році Росія окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі. А у 2022 році – і повномасштабне вторгнення до України. Хоча його батько це вже не побачив, як і олімпійської медалі сина. Він помер у 2012 році. Усик вернувся з Олімпійських ігор в Лондоні 14 вересня, і не встиг ще заїхати до батьків. 16 вересня Олександр Усик-старший помер. Сам боксер заявляв, що якби мав можливість повернутися в минуле, то єдине, що зробив би, то одразу б поїхав до батька, щоб показати йому свою чемпіонську медаль.