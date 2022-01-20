Ефектно пошив у дурні захисника Реала: відео фінта новачка Шахтаря в Лізі чемпіонів

Першим зимовим новачком Шахтаря у 2021 році став бразилець Давід Нерес. Він перейшов з нідерландського Аякса, де свого часу встиг дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нерес перейшов до Аякса в січні 2017 року. Вже з наступного сезону став гравцем основи. В сезоні 2018/2019 Аякс створив справжній фурор в Лізі чемпіонів, дійшовши до півфіналу.

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В 1/8 фіналу Аяксу випало грати проти Реала – на той час чинному переможцю Ліги чемпіонів. І перший матч в Амстердамі закінчився для Аякса поразкою з рахунком 1:2.

Та в Мадриді все було навпаки. Вже до 18-ї хвилини гості вигравали завдяки двом голам. І другий гол за Аякс забив саме Нерес. А у підсумку матч закінчився з рахунком 1:4, і далі пройшов саме Аякс.

Та в цьому матчі Нерес відзначився не лише забитим голом. В інстаграмі Ліги чемпіонів вирішили пригадати його фінт, яким він пошив в дурні захисника мадридців Дані Карвахаля.

"Епатажний Нерес проскакує повз Карвахаля", – підписали це відео в інстаграмі.