Нерес: Найголовніше – не бояться грати та пробувати щось нове

Давід запевнив, що за ігровою філософією Шахтар можна порівняти з Аяксом. Він наголосив, що обидві команди надають перевагу атакувальному футболу.

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Я зрозумів, що Де Дзербі дуже любить грати із м'ячем. Шахтар – команда з дуже атакуючими характеристиками, і завдяки щоденній роботі я до неї адаптуюсь. Якщо говорити про філософію, можна провести паралелі з Аяксом. Аякс теж дуже любить атакувальний футбол та гру з м'ячем, – зазначив Нерес.

Бразильський футболіст буде грати під 11 номером, раніше під ним виступав Марлос. Новачок "гірників" порівняв себе з ексгравцем донецької команди.

"У мене буде номер 11. Під ним грав Марлос, великий гравець, який пройшов через цей клуб. Я думаю, що його дриблінг кращий, ніж мій. Секрет мого дриблінгу? Думаю, що там, на полі, це якась імпровізація. Найголовніше – не бояться грати та пробувати щось нове", – наголосив футболіст.

Що відомо про Нереса

Новачок Шахтаря є вихованцем бразильського Сан-Паулу. У січні 2017 року Нерес перейшов до Аякса.

За амстердамську команду він відіграв 180 матчів, забив 47 м'ячів і зробив 43 асисти.

14 січня 2022-го року Шахтар повідомив, що до команди доєднався Нерес.

Бразилець підписав із клубом контракт до 31 грудня 2026 року.

До слова. Першу частину сезону Шахтар завершив у статусі лідера чемпіонату України. "Гірники" мають у своєму активі 47 очок.