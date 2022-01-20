Нерес перешел в Аяксу в январе 2017 года. Уже со следующего сезона стал игроком основания. В сезоне 2018/2019 Аякс произвел настоящий фурор в Лиге чемпионов, дойдя до полуфинала.

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В 1/8 финала Аяксу выпало играть против Реала – к тому времени действующему победителю Лиги чемпионов. И первый матч в Амстердаме закончился для Аякса поражением со счётом 1:2.

Но в Мадриде все было наоборот. Уже к 18-й минуте гости выигрывали благодаря двум голам. И второй гол за Аякс забил именно Нерес. А в итоге матч закончился со счетом 1:4, и дальше прошел именно Аякс.

Но в этом матче Нерес отметился не только забитым голом. В инстаграме Лиги чемпионов решили вспомнить его финт, которым он пошил в дураки защитника мадридцев Дани Карвахаля.

"Эпатажный Нерес проскакивает мимо Карвахаля", – подписали это видео в инстаграме.