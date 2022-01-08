Реал відзначив гру Луніна

Мадридський клуб вирішив віддячити українському воротарю за впевнений матч та випустив відео з його діями на футбольному полі. Ролик був сфокусований лише на грі Андрій Луніна.

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У відео видно передігрову розминку українця та дії воротаря збірної України під час поєдинку у Кубку Короля.

Зауважимо, що після зустрічі головний тренер Реала Карло Анчелотті вказав на помилки Луніну та похвалив голкіпера.

Мадридська команда отримала наступного суперника в 1/8 фіналу турніру. Ним стало Ельче. Поєдинок відбудеться 19 січня.

Дебют Луніна у сезоні

На українського голкіпера чекало дежавю. Лунін вдруге дебютував у сезоні за Реал у Кубку Іспанії та знов проти Алькояно.

Цього разу післяматчеві емоції Андрія були позитивні. Українець пропустив один гол, але дозволив "вершковим" перемогти з рахунком 1:3.

За гру Лунін видав три сейви та зробив 6 точних передач, а це 26%. Цей поєдинок став лише другим для Андрія у футболці Реала після його переходу в іспанський клуб.

Гра Луніна у дебютному матчі сезону: дивіться відео