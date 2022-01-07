За інформацією іспанської Marca, у Реалі дуже задоволені Андрієм Луніним, якого Карло Анчелотті на цьому етапі вважає чудовим резервістом для Тібо Куртуа.

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Крім того, повідомляється, що Анчелотті зумів встановити з українцем добрі стосунки, що не вдавалося його попереднику Зінедіну Зідану. Сам Лунін розуміє, що першим номером поки що є Куртуа, але готовий чекати на свій шанс.

Враховуючи щільний календар, Лунін може знову вийти в основі вже 15 січня, коли має відбутися наступний раунд Кубка Іспанії.

Зараз у клубі не розглядається варіант з орендою Андрія, бо Анчелотті бачить Куртуа та Луніна гарним дуетом на найближчий час.

Коротко про Луніна в Реалі