Мадридский клуб решил отблагодарить украинского вратаря за уверенный матч и выпустил видео с его действиями на футбольном поле. Ролик был сфокусирован только на игре Андрея Лунина.

Интересно узнать Испанские СМИ раскрыли детали отношений Лунина с Анчелотти в Реале

В видео видна предыдущая разминка украинца и действия вратаря сборной Украины во время поединка в Кубке Короля.

Следует отметить, что после встречи главный тренер Реала Карло Анчелотти указал на ошибки Лунина и похвалил голкипера.