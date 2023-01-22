Трансфер уже на фінішній прямій: Едуард Соболь прибув до Франції
Джерело:Твітер Давіда ван ден Брока
Ще один український футболіст близький до того, аби поміняти клуб у зимове трансферне вікно. Соболю залишається узгодити лише декілька формальностей.
Страрсбург наближається до того, аби вже скоро завершити перехід Едуарда Соболя. Французький клуб уже запланував медогляд українцю.
Варте уваги Вихованець Карпат змінив клуб в Іспанії: він возз'єднався з ексгравцем "левів" Лукасом
Страсбург налаштований закрити угоду з Брюгге щодо Соболя якнайшвидше. Тому 22-го січня гравець повинен прибути до Франції, а 23-го вже пройти фінальний медогляд.
Брюгге без проблем готовий відпустити Соболя у Францію, тільки "гонщикам" потрібно буде заплатити бельгійському колективу близько трьох мільйонів євро за українця. Соболь підпише контракт з "синьо-білими" до 2026 року. Нагадаємо, що Старсбург за крок до зони вильоту з Ліги 1. Команда йде на 16-му місці.
Едуард Соболь у Бельгії
- Лівий захисник захищає кольори Брюгге ще з 2019 року. До 2021 року він робив це на правах оренди з Шахтаря, та згодом бельгійський колектив таки викупив його у "гірників" за 3,5 мільйона євро.
- Українець провів за Брюгге 71 поєдинок та забив 3 голи. Один з них було визнано найкращою гарматою сезону.
- Соболь у складі Брюгге тричі ставав чемпіоном Бельгії та двічі вигравав Кубок Бельгії. Також українець допоміг бельгійцям досягнути історичного результату, вперше вийшовши в 1/8 ЛЧ.