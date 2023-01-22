Трансфер уже на фінішній прямій: Едуард Соболь прибув до Франції

Ще один український футболіст близький до того, аби поміняти клуб у зимове трансферне вікно. Соболю залишається узгодити лише декілька формальностей.

Страрсбург наближається до того, аби вже скоро завершити перехід Едуарда Соболя. Французький клуб уже запланував медогляд українцю.

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Страсбург налаштований закрити угоду з Брюгге щодо Соболя якнайшвидше. Тому 22-го січня гравець повинен прибути до Франції, а 23-го вже пройти фінальний медогляд.

Брюгге без проблем готовий відпустити Соболя у Францію, тільки "гонщикам" потрібно буде заплатити бельгійському колективу близько трьох мільйонів євро за українця. Соболь підпише контракт з "синьо-білими" до 2026 року. Нагадаємо, що Старсбург за крок до зони вильоту з Ліги 1. Команда йде на 16-му місці.

Едуард Соболь у Бельгії