24-річний лівий захисник дістався Депортіво безкоштовно, адже його контракт із Луго закінчився. Орест Лебеденко перейшов у клуб, який виступає у третій за силою лізі Іспанії, у статусі вільного агента.
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Українець уклав контракт із Депортіво до кінця червня 2025 року. Лебеденко вже провів першій тренування з новою командою.
Лебеденко, який є вихованцем львівських Карпат, буде не першим колишнім футболістом "левів", який виступає у складі Депортіво. За "депор" з 1 січня 2023 року виступає нападник Лукас Перес.
Нагадаємо, що іспанський нападник виступав в Україні з 2011 по 2013 роки, за Карпати та Динамо. Але за останніх так і не зіграв жодного поєдинку.
Орест Лебеденко – гравець Депортіво / Фото з твітеру іспанського клубу
Депортіво йде на четвертому місці у третій за силою лізі Іспанії, маючи у своєму активі 38 балів після 20 турів.
Що відомо про кар'єру Ореста Лебеденка
- Вихованець Карпат, який виступав за "левів" до 2019 року. Взимку того ж року перебрався в іспанське Луго.
- Вже через рік Лебеденко повернувся в Україну, де на правах оренди виступав за донецький Олімпік. У червня 2021 року його оренда закінчилась, і Орест приїхав назад в Іспанію.
- Луго стало першим клубом у закордонній кар'єрі Лебеденка.
- У своєму останньому сезоні за Луго лівий захисник провів 13 матчів.
- Загалом за свою кар'єру відіграв 116 поєдинків, у яких забив один гол та віддав 8 асистів. Також у його пасиві 15 жовтих карток та одне вилучення.