Шокуючі подробиці: зірка збірної Англії грає на Євро-2024 з травмою

Джуд Беллінгем грає на Євро-2024 з травмою. Ймовірно, що півзахиснику збірної Англії навіть доведеться робити операцію.

Після забитого гола у матчі проти Словенії, Джуд Беллінгем показав непристойний жест. За це він отримав умовну дискваліфікацію.

Читайте також Легендарний захисник оголосив про завершення кар'єри в збірній Бельгії після автоголу на Євро

Що з Беллінгемом

Півзахисник збірної Англії виступає на Євро-2024 з ушкодженням плеча.

Лікарі навіть рекомендують йому зробити операцію, однак футболіст намагається максимально відтягнути цей момент. Беллінгем не планує робити хірургічне втручання і після Євро-2024.

Джуд Беллінгем травмував плече ще в листопаді 2023 року в матчі Реала проти Райо Вальєкано. З того моменту він грає в спеціальному наплічнику, який допомагає у пом'якшенні болю.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Англія зіграє зі Швейцарією. Матч відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.