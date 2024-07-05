По ходу матчу збірна Англії програвала Словаччині з рахунком 0:1, лише наприкінці матчу, завдяки голу Беллінгема на 90+5 хвилині "леви" змогли перевести гру в додатковий час і вирвати перемогу. Після свого фантастичного голу через себе Джуд вирішив показати непристойний жест через що отримав купу проблем.

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Що буде з Беллінгемом

Джуд отримав покарання від УЄФА в вигляді дискваліфікації на 1 матч умовно з випробовувальним терміном – 1 рік. Також футболіст повинен заплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Відзначились своє поведінкою і фанати збірної Англії. Через заворушення фанів "леви" отримали штраф у 10 тисяч євро, а також 1 тисяча євро за запалювання феєрверків.

Нагадаємо, що завтра, 6 липня, англійці зіграють у чвертьфіналі Євро-2024 проти збірної Швейцарії в Дюссельдорфі. Матч починається о 19:00 за київським часом.

До слова. Це не єдина дискваліфікація на Євро-2024, також покарання від УЄФА отримав Меріх Демірал.

Джуд у складі "трьох левів"