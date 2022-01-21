Джойс став ближчим до Усика: IBF скасувала бій за статус претендента на титул українця

Міжнародна боксерська федерація досі не санкціонувала бій за статус обов'язкового претендента на пояс IBF у важкій вазі. Федерації довелося скасувати зустріч Тоні Йоки та Філіпа Хрговича, які мали побитися за це звання.

Йока недоступний для бою з Хрговичем

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, бій Йока – Хргович скасовано. Причина в тому, що Йока має виконати контракті зобов'язання перед конголезцем Мартіном Баколі.

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Згідно з джерелом, IBF направила листи обом таборам, повідомивши, що Тоні Йока недоступний для елімінатора з Філіпом Хрговичем за статус обов'язкового претендента через суперечку команди Йоки з Мартіном Баколі щодо того, чи мають вони провести бій у нову дату. IBF знову піде вниз за рейтингами,

– написав Рафаель.

Наступним у рейтингу IBF є британець Джо Джойс, який неодноразово заявляв, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Саме українець володіє титулом IBF.

Йока уникає бою з Баколі

Француз Йока та Баколі мали провести бій у січні 2022 року, але поєдинок не відбувся через карантинні обмеження. Після цього Йока заявив, що готовий зустрітися з Хрговичем.

До цього хорвату відмовили двоє суперників – Луїс Ортіс та Джозеф Паркер.

Натомість Баколі переконує, що його контракт на бій з Йокою все ще чинний. Його менеджер Біллі Нельсон заявив, що поєдинок не скасували, а перенесли.

Зустріч Йоки та Баколі має відбутися 5 або 12 березня. Команда Баколі буцімто відправила підтвердження в IBF.