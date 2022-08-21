Дав волю емоціям

Лише за роздільним рішенням суддів перемогу у 12-раундовому протистоянні віддали Олександру Усику. Хоча моментами здавалось, що Джошуа таки візьме реванш. Друга поспіль болюча поразка неабияк розбила Ентоні, пише 24 канал.

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Спершу він покинув ринг після оголошення результатів, але згодом повернувся та на емоціях наговорив трохи зайвого. Хоча згодом таки віддав шану українцю та усьому українському народу, який воює проти росії.

Другий раз британський боксер не стримав емоцій вже на післяматчевій пресконференції. На перших запитаннях, чи гордий він своїм виступом, Джошуа просто не витримав та заплакав. Ця поразка стала важким ударом по амбіціях Ентоні.

Відео пресконференції Джошуа (Ентоні дав волю емоціям з 3:10)