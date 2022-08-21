Переміг на очах найрідніших

Боксери вдруге провели на ринзі увесь шлях – 12 раундів. Але цього разу перевага Олександра Усика не була такою істотною. У деяких раундах Джошуа явно домінував над українцем. На щастя, судді були на стороні нашого боксера, пише 24 канал.

До теми Усик переміг Джошуа в бою-реванші

Двоє з трьох віддали очки на користь Усика. Ними стали українець Віктор Фесечко та Глен Фельдман із США –116:112 та 113:115 відповідно. Лише британський суддя підтримав земляка – 115:113.

Джошуа не вдалось взяти реванш з вересневу поразку річної давнини. Під час оголошення результатів Усик не зміг втримати слів, огорнувшись синьо-жовтим прапором. Також Олександр разом із суперником закутались в український стяг. Але ці два моменти не були найбільш зворушливими.

Після цього усього привітати Олександра з перемогою на ринг вийшла його дружина Катерина, яка не стримала сліз під час першої зустрічі після закінчення бою. Така підтримка на трибунах лише додала Усику сил та енергії, щоб вирвати перемогу у драматичному поєдинку.

Цікаво! На поясі на шортах Усика було написане жіноче ім'я "Катерина", яке присвячене якраз його дружині.



Перше зустріч подружжя Усиків після реваншу / Колах Трибуна

Нагадаємо, що Олександр разом із дружиною виховують трьох дітей – Єлизавету, Кирила та Михайла.

До слова. У коментарі після поєдинку Усик розповів, що наступний бій хоче провести проти Тайсона Ф'юрі за абсолют.