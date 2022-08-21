Дал свободу эмоциям
Только по раздельному решению судей победу в 12-раундовом противостоянии отдали Александру Усику. Хотя моментами казалось, что Джошуа возьмет реванш. Второе подряд болезненное поражение изрядно разбило Энтони, пишет 24 канал.
Стоит увидеть Трогательная встреча Усика с женой на ринге после победы над Джошуа: щемящие фото
Сначала он покинул ринг после оглашения результатов, но впоследствии вернулся и на эмоциях наговорил немного лишнего. Хотя впоследствии отдал уважение украинцу и всему украинскому народу, который воюет против России.
Во второй раз британский боксер не сдержал эмоций уже на послематчевой пресс-конференции. На первых вопросах, горд он своим выступлением, Джошуа просто не выдержал и заплакал. Это поражение стало тяжелым ударом по амбициям Энтони.
Видео пресс-конференции Джошуа (Энтони дал волю эмоциям с 3:10)
- Напомним, что после поединка Джошуа вместе с Усиком стали друг напротив друга на колени и обернулись сине-желтым флагом. Энтони еще раз доказал, что стоит на стороне Украины в этой кровопролитной войне.
- Хотя после на эмоциях швыряю на землю чемпионские пояса Усика.