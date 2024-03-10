"На **й Тайсона Ф’юрі": Джошуа різко відповів на образи "Циганського короля"

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі постійно принижує суперників образливими прізвиськами. Така зухвала поведінка "Циганського короля" добряче дістала Ентоні Джошуа.

Ентоні Джошуа здобув феєричну перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Британець відправив у нокаут одного з найнебезпечніших панчерів світу у другому раунді бою.

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Джошуа не стримався після згадки про Ф'юрі

Тепер колишній чемпіон світу у суперважкій вазі очікує результату мегафайту за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Саме з переможцем "Бою століття" зустрінеться Джошуа.

Коли журналісти поцікавилися думкою Ей Джея про "Циганського короля", він різко відхилив питання. Своєю нахабною поведінку Ф'юрі викликає огиду навіть у співвітчизників.

На **й Тайсона Ф’юрі. Мені не подобається трешток. Я почув, як він сказав, що ми з Нганну дві сосиски. Френсіс – колишній чемпіон UFC, у нього феноменальна історія. Він змінив своє життя. Ф’юрі просто проявляє велику неповагу, так що забудьте про нього зараз,

– відповів Джошуа.

Джошуа втер носу Ф'юрі

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі теж зустрічався на рингу проти Френсіса Нганну. Тоді зірка ММА добряче поколотив пихатого "Циганського короля", відправивши його у нокдаун.

Проте судді тоді вирішили не псувати кар'єру британцю та присудили йому перемогу. Результат бою викликав багато суперечок, адже багато хто вважає, що у Нганну "вкрали" перемогу.

Тож коли Ф'юрі на власні очі побачив розгромну перемогу Джошуа, то не міг стримати своїх переживань. Адже Ентоні зробив те, чого всі очікували від "Жадібного пуза".

Тайсон Ф'юрі свій наступний поєдинок проведе проти Олександра Усика. Боксери визначать абсолютного чемпіона хевівейту. У контракті на бій прописаний обов'язковий реванш, а тому Джошуа доведеться почекати переможця.