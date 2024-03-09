Зазначимо, що Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. У кінці другого раунду Джошуа зловив Нганну на контрударі, відправивши його у другий нокдаун. Після того, як Френсіс піднявся, Ентоні першим ударом добив суперника, що призвело до ще одного нокдауну, після чого суддя зупинив бій, пише 24 Канал.

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Як Ф'юрі дивився бій Джошуа – Нганну

На поєдинку був присутній Тайсон Ф'юрі. Його реакція на швидку перемогу Джошуа потрапила на відео.

Зрозуміло, його реакція на бій була майже найцікавішою на всій трибуні, адже нещодавно сам Тайсон боксував з Френсісом і відлетів у нокдаун.

Реакція Ф'юрі на швидку перемогу Джошуа: дивіться відео

З ким Джошуа може вийти на ринг

Бій Джошуа – Нганну став уже 28-ю перемогою в кар'єрі Ентоні і 25-ю достроковою. Після бою Ентоні Джошуа також заявив, що прагне битися проти переможця поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Раніше повідомлялося, що переможець бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну зустрінеться з переможцем двох боїв Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком.