Ф'юрі-старший: Він захищає свою країну, як брати Клички

Батько легендарного британського боксера Джон Ф'юрі також в захваті від рішення Усика. Також він поділився думками щодо реваншу українця проти Ентоні Джошуа.

До речі Якщо Англія або США будуть втягнені у війну, буду першим у черзі добровольців, – Тайсон Ф'юрі

"Якщо не буде різкого покращення ситуації в Україні та Росії, я думаю, ви не побачите реванш Усика та Джошуа. Це неможливо, тому що Олександр бігає з рушницею в руках, так і має бути. Він захищає свою країну, як брати Клички.

Він не буде думати про бокс, не буде думати про Ентоні Джошуа. Його думки будуть зосереджені на тому, щоб бути солдатом зі зброєю в руках і захищати свою країну", – сказав британець.

Також батько Ф'юрі вважає, що не всі росіяни хочуть цієї війни. Він наголосив, що вони просто виконують вказівки свого президента.

Український народ має пишатися ним. Можна помолитися за всіх тих російських хлопців, які не хотіли війни. Є багато хлопців, які повинні це робити тільки тому, що їхній президент так сказав,

– сказав Ф'юрі.

"Я думаю про всіх тих російських хлопців, які не хочуть цієї війни. Не всі вони розпалювали війну", – додав Джон.

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