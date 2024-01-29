"Бій за абсолютне чемпіонство": Джошуа шокував заявою щодо наступного поєдинку

Не так давно Ентоні Джошуа вважався головною зіркою хевівейту і головним претендентом на абсолютне чемпіонство. Але дві поразки від Олександра Усика сильно похитнули амбіції британця.

8 березня в саудівському Ер-Ріяді колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Незважаючи на відсутність поясів на кону, для 34-річного британця цей бій буде не менш важливим, ніж поєдинок за абсолютне чемпіонство.

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Джошуа вважає бій проти Нганну рівнозначним чемпіонському

"Я не концентруюсь на поєдинку з переможцем бою Ф'юрі – Усик. Я думатиму про те, що мій бій за абсолютне чемпіонство – це поєдинок з Нганну, от який менталітет в мене має бути.

Нганну – мій бій за абсолютне чемпіонство. Тому що ти хороший боксер настільки, наскільки хороший твій останній бій, я дуже поважаю Нганну. Він не буде для мене легкою прогулянкою, це буде важка праця. І знаєте, що? Я теж не буду для нього легкою прогулянкою, як і для будь-кого іншого", – сказав Джошуа.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.

Єдиний боксерський поєдинок колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.