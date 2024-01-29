8 марта в саудовском Эр-Рияде бывший обладатель титулов WBA WBO IBF IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Несмотря на отсутствие поясов на кону для 34-летнего британца, этот бой будет не менее важным, чем поединок за абсолютное чемпионство.
Читайте такжеНепобедимый боксер из Украины помогает сопернику Джошуа в клубе "Железного Майка"
Джошуа считает бой против Нганну равнозначным чемпионскому
"Я не концентрируюсь на поединке с победителем боя Фьюри – Усик. Я буду думать о том, что мой бой за абсолютное чемпионство это поединок с Нганну. Вот какой менталитет у меня должен быть".
Нганну мой бой за абсолютное чемпионство. Потому что ты хороший боксер настолько насколько хорош твой последний бой, я очень уважаю Нганну. Он не будет для меня легкой прогулкой – это будет тяжелый труд. И знаете что? Я тоже не буду для него легкой прогулкой как и для кого-либо другого» сказал Джошуа.
Единственный боксерский поединок бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.