8 березня в саудівському Ер-Ріяді колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Незважаючи на відсутність поясів на кону, для 34-річного британця цей бій буде не менш важливим, ніж поєдинок за абсолютне чемпіонство.
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Джошуа вважає бій проти Нганну рівнозначним чемпіонському
"Я не концентруюсь на поєдинку з переможцем бою Ф'юрі – Усик. Я думатиму про те, що мій бій за абсолютне чемпіонство – це поєдинок з Нганну, от який менталітет в мене має бути.
Нганну – мій бій за абсолютне чемпіонство. Тому що ти хороший боксер настільки, наскільки хороший твій останній бій, я дуже поважаю Нганну. Він не буде для мене легкою прогулянкою, це буде важка праця. І знаєте, що? Я теж не буду для нього легкою прогулянкою, як і для будь-кого іншого", – сказав Джошуа.
Єдиний боксерський поєдинок колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.