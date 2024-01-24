Мова йде про українського боксера Олександра Захожого, який вже не вперше з'являється у тренувальному таборі Френсіса Нганну. Українець вже допомагав колишньому чемпіону UFC під час його підготовки до виставкового шоу проти Тайсона Ф'юрі, який у лютому 2024-го поб'ється з Олександром Усиком за звання абсолюта у хевівейті.

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Українець знову у таборі колишнього чемпіона UFC

Бій між Нганну та Ентоні Джошуа ж відбудеться на місяць пізніше – 8 березня, але також у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Захожий виклав спільну світлину із Нганну, додавши мотиваційний підпис.

У кожного є план, поки він не отримає по зубах, – Майк Тайсон,

– підписав під фото Олександр.

Такий напис від українця, ймовірно, не просто так. Адже Захожий похизувався світлиною із Френісом із боксерського клубу "Залізного Майка" в Ер-Ріяді.

Пригадаємо, що Френсіс ледь не став автором сенсації. Нганну був близьким до того, аби завдати "Циганському королю" поразки у поєдинку, який відбувся 28 жовтня. Ф'юрі навіть побував у нокдауні, але таки переміг. Якраз в андеркарді цього протистояння свій бій повинен був провести й Захожий, але Олександр відмовився битись проти суперників із ворожої країни. А опонентів із інших країн йому просто не знайшли.

Щодо Джошуа, то Ентоні наприкінці грудня 2023-го року переконливо переміг Отто Валліна. А до цього зазнав двох поразок від українського чемпіона світу Олександра Усика. У майбутньому поєдинку Ентоні знову буде український слід, але не прямого характеру, а лише у таборі суперника.