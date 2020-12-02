Бій Джошуа – Пулєв пройде з глядачами
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа 12-го грудня проведе бій проти Кубрата Пулєва. Поєдинок зможуть відвідати глядачі.
Як повідомляє Sky Sports, поєдинок Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв пройде з глядачами. Бій зможе відвідати 1000 людей.
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Бій пройде на "Вемблі Арені". Саме на цій арені Олександр Усик провів бій з Дереком Чісорою 31-го жовтня.
Джошуа – Пулєв: що відомо про бій
31-річний Джошуа у грудні 2019 року переміг Енді Руїса та повернув втрачені титули. Британця зобов'язали провести захист поясу IBF.
Претендентом на титул є Кубрат Пулєв. Боксери мали зустрітися у першій половині 2020 року, але поєдинок постійно переносили через карантин.
Джошуа та Пулєв мають зустрітися 12 грудня у Лондоні. Переможець зустріч має провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.
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