Ексчемпіон світу з боксу без шансів поступився рідкісній тварині у перетягуванні каната: відео

Ентоні Джошуа наприкінці 2023 року здобув упевнену перемогу над Отто Валіном. Британець повністю домінував у поєдинку, тому команда суперника повідомила, що швед не вийде на шостий раунд через ризик отримати тяжкі пошкодження.

У січні ж стало відомо з ким Ей Джей проведе свій наступний бій. Суперником британця стане колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну.

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Джошуа позмагався з лігром у перетягуванні каната

Вирішивши свої професійні справи Ентоні Джошуа влаштував собі відпустку. Він у компанії легенди італійського футболу Алессандро Дель П'єро провів відпочинок у Дубаї.

Там британець за запрошенням мільярдера Саіфа Белхаса відвідав зоопарк "Фейм Парк". Під час прогулянки Ентоні годував тваринок, зокрема, ведмедя та левеня з пляшечки, а також позував з величезним пітоном на шиї.

Після цього зірковому боксеру запропонували взяти участь в екзотичній розвазі. Він мав перетягувати канат з лігром – це рідкісний гібрид лева та тигра. Джошуа докладав усіх зусиль, щоб здобути перемогу над непоступливим звіром, але врешті-решт здався та з посмішкою визнав свою поразку.

Дивіться відео з перетягуванням каната Джошуа та лігра

. У світі існує менше ніж 100 лігрів. Усі вони перебувають у неволі.

Зазначимо, що така розвага є дуже популярною серед спортсменів. У перетягуванні каната з лігром тільки протягом останнього тижня змагалися Девін Гейні, Алессандро Дель П'єро, Міші Батшуаї та Джессі Лінгард.