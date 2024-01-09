Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну практично домовилися про спільний бій. Зустріч колишнього чемпіона хевівейту та зірки ММА обіцяє бути видовищною.

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Нганну перевірить на міць підборіддя Джошуа

Френсіс Нганну був за крок від сенсації, коли у жовтні минулого року відправив у нокдаун "Циганського короля". Пихатий Ф'юрі був близьким до поразки, однак судді вирішили зберегти британцю статус непереможеного чемпіона.

Нганну зумів шокувати Ф'юрі / instagram.com/francisngannou

У поєдинку з Джошуа Нганну сподівається здобути ефектну перемогу. На його думку, Ентоні не встоїть після його нокаутуючого удару.

Якщо Ей Джей візьме на себе удар, який прийняв Ф'юрі, я не гарантую, що він вистоїть. Я чув, що він має слабке підборіддя. Я збираюся це з'ясувати,

– заявив Нганну.

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