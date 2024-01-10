У січні ж стало відомо з ким Ей Джей проведе свій наступний бій. Суперником британця стане колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну.
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Джошуа позмагався з лігром у перетягуванні каната
Вирішивши свої професійні справи Ентоні Джошуа влаштував собі відпустку. Він у компанії легенди італійського футболу Алессандро Дель П'єро провів відпочинок у Дубаї.
Там британець за запрошенням мільярдера Саіфа Белхаса відвідав зоопарк "Фейм Парк". Під час прогулянки Ентоні годував тваринок, зокрема, ведмедя та левеня з пляшечки, а також позував з величезним пітоном на шиї.
Після цього зірковому боксеру запропонували взяти участь в екзотичній розвазі. Він мав перетягувати канат з лігром – це рідкісний гібрид лева та тигра. Джошуа докладав усіх зусиль, щоб здобути перемогу над непоступливим звіром, але врешті-решт здався та з посмішкою визнав свою поразку.
Дивіться відео з перетягуванням каната Джошуа та лігра
Зазначимо, що така розвага є дуже популярною серед спортсменів. У перетягуванні каната з лігром тільки протягом останнього тижня змагалися Девін Гейні, Алессандро Дель П'єро, Міші Батшуаї та Джессі Лінгард.